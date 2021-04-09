شكرا لقرائتكم خبر عن 17 مايو أول جلسة استماع إلى كارلوس غصن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نانتير (فرنسا) - أ ف ب

ذكرت مصادر قضائية لبنانية، الجمعة، أن وفداً يضم قضاة ومحققين فرنسيين سيتوجه إلى بيروت في 17 مايو/أيار للاستماع لأول مرة إلى كارلوس غصن الرئيس السابق لمجموعة رينو-نيسان في القضيتين اللتين تطالانه ويتم التحقيق فيهما في فرنسا.

الجلسة التي كانت مقررة أصلاً من 18 إلى 22 يناير/كانون الثاني الماضي، ألغيت بسبب جائحة «كوفيد- 19». والقيود الناجمة عن الوباء قد ترغم القضاة والمحققين مجدداً على تأجيل زيارتهم.

ووفقاً لمصادر قريبة من الملف سيستجوب قضاة التحقيق المكلفون التحقيقات المتعلقة به في نانتير (ضاحية باريس) وباريس، غصن في قصر العدل في بيروت، بحضور قضاة من نيابة نانتير ونيابة باريس المالية وأيضاً محققون من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية.

وأكد مصدر قضائي لبناني أن قنصلية فرنسا أبلغت النيابة العامة، أن الوفد الفرنسي سيصل في 17 مايو/أيار. وأضاف: «يتوقع أن تجري الجلسات في الأسبوع الذي يصل فيه الوفد إلى لبنان على الرغم من عدم تحديد القضاء اللبناني بعد موعداً لذلك».

ويقيم غصن في لبنان منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، بعد فراره من اليابان هرباً من ملاحقات قضائية بشأن مخالفات مالية. إضافة إلى الملفات المتعلقة بغصن في اليابان، فهو مستهدف بقضايا عدة في فرنسا.