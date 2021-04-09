شكرا لقرائتكم خبر عن «مشكلة محتملة» جديدة في طائرات «بوينج 737 ماكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أوصت شركة «بوينج» الأمريكية، الجمعة، 16عميلاً يستخدمون طرازات طائرة «737 ماكس» بمعالجة «مشكلة كهربائية محتملة»، في نكسة جديدة لطائرتها الأكثر شعبية.

وقالت الشركة في بيان: إنّ المشكلة المحتملة التي تم تحديدها تتطلب «التحقق من وجود مسار أرضي كافٍ لأحد مكونات نظام الطاقة الكهربائية». وأوضحت الشركة أنها «تعمل عن كثب» مع هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكي.

وتمكن عملاق صناعة الطيران من إعادة العمل بطائرات «737 ماكس» في أواخر 2020، بعد قرار منع أسطول «ماكس» من الطيران، لمدة 20 شهراً إثر حادثين كبيرين تعرّضت لهما. واستؤنف الرحلات التجارية للطائرة في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بواسطة شركة غول البرازيلية ثم في الولايات المتحدة وكندا.

وأعلنت «بوينج» نهاية الشهر الماضي، تلقيها طلباً من شركة طيران «ساوث وست» الأمريكية لشراء 100 طائرة من «737 ماكس». وبسبب الأزمة الصحية، تلقت الشركة 655 طلب إلغاء شراء طائرات أو تحويل طلبات الى العام المقبل، وفي فبراير/ شباط الماضي، شهدت «بوينج» عمليات إلغاء أكثر من تلقي طلبات جديدة.

وعانت «بوينج» في السنوات الماضية مشاكل خطرة مع طائرتها من طراز «737 ماكس»، بعد حادثين أوقعا 346 قتيلاً، إثر تحطم طائرة إندونيسية وأخرى إثيوبية، صدر على إثرها قرار في العام 2019 بمنع تحليق هذه الطائرات.