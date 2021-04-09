شكرا لقرائتكم خبر عن عاش قرناً من الآمال والمحن...إشادات عالمية بالأمير الراحل فيليب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

توالت الإشادات من أنحاء العالم، بالأمير البريطاني فيليب، فور إعلان وفاته، الجمعة، فكرّم الجميع رجلاً «كان يجسد جيلاً» أنجز «عملاً استثنائياً»، و«مثل المملكة المتحدة بكرامة»، رجل «بصيرة وتصميم وشجاعة»، عاش خلالها قرناً من الآمال والمحن.

أول المعزين كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي صرح من أمام مقر رئاسة الحكومة: «نحن في حالة حداد، الأمة والمملكة تعبران عن عرفانهما لحياة استثنائية أمضاها الأمير فيليب دوق إدنبرة وأعماله غير العادية».

أما رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، فأعلن أن الأمير «سيذكر بصورة خاصة بالطبع لدعمه المميز والثابت للملكة طوال سنوات مديدة، لكن ينبغي الإشادة والاحتفاء به شخصياً كرجل صاحب بصيرة، وتصميم وشجاعة، غالباً ما كان سابقاً لعصره».

وفي الولايات المتحدة، أثنى الرئيس جو بايدن على «عقود من العمل المخلص»، وأكد أن «الأمير فيليب مخلص للمملكة المتحدة والكومنولث وعائلته»، مشيداً خاصة بالتزاماته البيئية.

وعزّى الرئيس الأسبق جورج بوش الراحل في بيان قائلاً: «طوال حياته المديدة واللافتة، كرس نفسه لقضايا نبيلة وللآخرين. مثل المملكة المتحدة بعزة، وقدم للتاج قوة، ودعماً بلا حدود».

وفي فرنسا، أثنى الرئيس إيمانويل ماكرون، على «حياة مثالية» عاشها الأمير فيليب. كما كرم وزير الخارجية، جان إيف لودريان على «تويتر»، «المصير الأوروبي والبريطاني لرجل عايش باقتدار قرناً من المحن والآمال لقارتنا»، مرفقاً تغريدته بصورة للأمير فيليب مع الجنرال ديجول.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على لسان متحدثة باسم الحكومة أولريكي ديمر، أن «صداقته لألمانيا وصراحته وحسه بالواجب أمور لن تنسى»، فيما نوهت وزارة الخارجية بـ«حياة مديدة في خدمة بلاده».

وفي إسبانيا، أشاد الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بحس الأمير«بالخدمة والإخلاص للعرش وللمملكة المتحدة».

وكتب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن الأمير فيليب «قدم خدماته طوال أكثر من 70 عاماً للعرش والمملكة المتحدة بإخلاص نموذجي، مرافقاً تطور بلاده بروح منفتحة وخلاقة».

وقال ملك بلجيكا فيليب وزوجته ماتيلد، إن «وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة تبعث فيهما حزناً كبيراً. نود تقديم أصدق التعازي لجلالة الملكة والعائلة الملكية البريطانية ولشعب المملكة المتحدة».

وعزّى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، المملكة المتحدة في تغريدة كاتباً: «نتوجه بأفكارنا وتعاطفنا إلى العائلة الملكية البريطانية والشعب البريطاني في فترة الحداد هذه».

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فو ديرلايين على وفاة الأمير، كاتبة: «يحزنني خبر وفاة الأمير فيليب. أود التعبير عن أخلص التعاطف لجلالة الملكة، والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة في هذا اليوم الشديد الحزن».

وفي أوكرانيا، حيث أعلن الحداد تضامناً، قال الرئيس فولوديمير زيلنسكي، إن «الأمير فيليب عاش حياة عظيمة ليخدم شعبه، ويكون نموذجاً للأجيال المقبلة».

من جهته، أثنى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على رجل كان «يجسد جيلاً».

ووصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الراحل بأنه «رجل قناعات ومبادئ مدفوع بحسّه بالواجب تجاه الآخرين».

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إن الأمير الراحل «كان له مسار لافت في الجيش، وكان في الطليعة في العديد من المبادرات الاجتماعية».

وأكدت إسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، أنها "ستفتقد الأمير فيليب بشدة، مشيدة بدوره في الحياة العامة.

وفي إفريقيا، اعتبر الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، أن الراحل كان «رمزاً مهيباً للقيم العائلية، ووحدة الشعب البريطاني كما مجمل الأسرة العالمية. نبكي رجلاً عظيماً كان يثمن التعايش السلمي للعرق البشري، ويعمل من أجله».

كما قدمت تنزانيا على لسان الرئيسة سامية حسن تعازيها إلى بريطانيا، قائلة: «أفكارنا وصلواتنا ترافقكم. لترقد روحه في السلام الأبدي».