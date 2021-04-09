شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستعد لعرض «المدينة الذهبية المفقودة» منذ 3 آلاف سنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أ ف ب

تعرض مصر، السبت، اكتشافها الأثري الجديد المتمثل بـ«المدينة الذهبية المفقودة» التي عُثر عليها أخيراً في منطقة الأقصر جنوبي البلاد، ويفوق عمرها ثلاثة آلاف عام؛ حيث يتوقع العثور على كنوز لم تمسسها من قبل يد بشر، في حدث يأتي بعد أيام من احتفالية «موكب المومياوات» المبهرة ويعرض عالم الآثار زاهي حواس، رئيس بعثة التنقيب التي عثرت على المدينة المفقودة، هذا الاكتشاف أمام الصحفيين في الأقصر، السبت، بعدما أعلن عنه في بيان الخميس.

وقال حواس في بيان، إن البعثة الأثرية: «اكتشفت المدينة المفقودة تحت الرمال وكانت تسمى صعود آتون، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة في عهد توت عنخ آمون أي منذ 3000 عام». وأوضح أن بعثته «عثرت على أكبر مدينة فرعونية على الإطلاق في مصر».

ويقع الكشف الجديد على الضفة الغربية للنيل في الأقصر، وهي مدينة غنية بآثارها الفرعونية.

وتتألف المدينة «من ثلاثة قصور ملكية للملك أمنحتب الثالث، إضافة إلى المركز الإداري والصناعي للإمبراطورية»، وتتوقع البعثة الكشف عن مقابر «لم تمسها يد مملوءة بالكنوز»، في هذه المدينة.

وتظهر الصور الموزعة من السلطات، جدراناً من الطوب اللبن تعود إلى عصر الملك أمنحتب الثالث. وحلي وأوان فخارية ملونة وطوب يحمل أختام الملك الفرعوني.

وانتشر خبر الاكتشاف على نطاق واسع على شبكات التواصل، الجمعة، مع التداول لصور وزعتها السلطات.

ويأتي هذا الكشف بعد اكتشافات أخرى أعلن عنها خلال السنوات الأخيرة، وبعد بضعة أيام من احتفالية مبهرة أطلق عليها «الموكب الذهبي للمومياوات» أقيمت بالقاهرة بمناسبة نقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري إلى متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.