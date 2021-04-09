شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يدشن مشروع كاسر الأمواج في مدينة كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

دشن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عصر أمس الجمعة، مشروع كاسر أمواج كلباء، والواقع على شاطئ مدينة كلباء.

ويعد مشروع كاسر الأمواج أحد الأساليب والوسائل لحماية شاطئ كلباء من الأعاصير والعواصف البحرية الموسمية، حيث سيتم تنفيذ 4 كواسر أمواج بطول إجمالي 3 كيلومترات و623 متراً، وتبعد 400 متر عن خط اليابسة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإعطاء شارة البدء للمشروع، حيث بدأت آليات المشروع بالعمل، كما شاهد سموه عبر البث الحي أول أعمال إنشاء الكاسر التي تضمنت وضع الصخور الأولى للكاسر.

وتعرف سموه من المهندس صلاح بن بطي المهيري، مستشار دائرة التخطيط والمساحة، إلى المراحل التي سيتم من خلالها تنفيذ المشروع، وأبرز الإجراءات الفنية والإنشائية، ووجه سموه بضرورة تنفيذ المشروع وفقاً لأفضل المعايير والإجراءات التي تحافظ على البيئة.

وسيتم تنفيذ الكاسر بشكل مغمور في البحر، بحيث يحافظ على جمالية الشاطئ والأحياء البيئية، ويبلغ العرض السفلي للكاسر 36 متراً، والعرض العلوي 20 متراً، ويتضمن صخور حماية بوزن يتراوح من 2 إلى 4 أطنان، بالإضافة إلى طبقة تأسيسية بوزن 1000 كجم.