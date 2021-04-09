شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الوحدات السكنية والاستثمارات المدفوعة فيها عام 20/19.. س و ج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبنى الدولة برنامجا طموحا من أجل لتوفير وحدات سكنية لمختلف فئات المجتمع المصري، وذلك من أجل تلبية احتياجات الطلب المتنامي في هذا القطاع، بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص، ولكن كم عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في العام المالي 19/20.

س. كم عدد الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها العام المالي 2019/2020؟

ج. بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها نحو 194 ألفا و249 وحدة سكنية، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

س. كم عدد الوحدات السكنية العامة والخاصة التي تم إنشاؤها؟

ج. بلغ عدد الوحدات السكنية العامة 84 ألفا و981 وحدة سكنية، يليها الوحدات الخاصة بواقع 109 آلاف و268 وحدة سكنية.

س. ما نوعية الوحدات السكنية العامة التي تم إنشاؤها؟

ج. الوحدات موزعة بين المستوى الاقتصادي بعدد 60 ألفا و700 وحدة سكنية، و17 ألفا و721 وحدة سكنية، وفوق المتوسط ألف و16 وحدة سكنية، والفاخر 5 آلاف و544 وحدة سكنية

س. ما نوعية الوحدات التي نفذها القطاع الخاص؟

ج. بلغ حجم وحدات الإسكان الاقتصادي 48 ألفا و418 وحدة، والإسكان المتوسط 46 ألفا و672 وحدة سكنية، والإسكان فوق المتوسط 11 ألفا و916 وحدة سكنية، والفاخر بـألفين و262 وحدة.

س. كم يبلغ حجم الاستثمارات الإجمالية في الوحدات السكنية؟

ج. بلغت قيمة الاستثمارات 120 مليارا و79 مليونا و710 آلاف جنيه

س. ما توزيع الاستثمارات بين العام والخاص؟

ج. بلغ الاستثمار العام 38 مليارا و985 مليون جنيه، والخاص بواقع 81 مليارا و94 مليون جنيه.