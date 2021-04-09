شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 9-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 9-4-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب اليوم من 1757 دولارا إلى 1745 دولارا، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس.

فرض رسوم مكافحة إغراق على استيراد عيدان الحديد المدرفلة من 3 دول 5 سنواتقررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. فرض رسوم مكافحة إغراق على استيراد عيدان الحديد المدرفلة من 3 دول 5 سنواتقررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وافقت فى أبريل 2020 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء تحقيق مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ من الدول الثلاث المذكورة، وتم إرسال نسخة من الأسئلة في القضية للمصنعين المحليين والمستوردين وسفارات الدول واخطارهم ببدء التحقيق.





7.1 مليار جنيه لتمويل الحافز الأخضر لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة فى 3 سنواتأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان له توجيهات محددة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلى وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب.

أوضح أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى 300 ألف جنيه فى بعض سيارات «الملاكى» و386 ألف جنيه فى بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التى كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل 10 سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع 3٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة.





أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرامتراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب اليوم من 1757 دولارا إلى 1745 دولارا، وهو السعر الفوري ويقبل التغير طوال جلسات التداول على الذهب.

سعر الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 762 جنيها

عيار 24سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب 6096 جنيها

أونصة الذهب 1745 دولارا

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.47% خلال جلسات الأسبوع المنتهىتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.47% خلال جلسات الأسبوع المنتهىتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 5.71% مغلقًا عند مستوى 2794.05 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.07% مغلقًا عند مستوى 12665.03 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.32% ليغلق عند مستوى 1248.10 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 10.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 360.5 مليار جنيه إلى 352.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 109.3 مليار جنيه إلى 104 مليار جنيه بنسبة انخفاض 4.9%.