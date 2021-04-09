شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة أوكرانيا تقلص انكشاف «جيه.بي مورجان» على السندات الروسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

أعلن بنك «جيه.بي مورجان»، الجمعة،أنه قلص انكشافه على السندات الروسية وعلى الروبل، إثر تصاعد التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا في الفترة الأخيرة.

أوضح البنك، أنه قرر خفض مراكزه، رغم تراجع قيمة الأصول المحلية نتيجة لعمليات البيع التي أعقبت التوترات.

وتوقع البنك تلاشي المخاطر على مدار العام، مستبعداً أن تتخذ الإدارة الأمريكية إجراءات قد توقع الضرر بالاقتصاد الروسي.