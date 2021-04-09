شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير يحذر لاعبيه من مشاعر الثأر أمام توتنهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

طلب أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد من لاعبيه التحلي بالهدوء وعدم الرد على الاستفزازات أمام توتنهام هوتسبير، الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يسعى للثأر لهزيمة منكرة 6-1 أمام فريق المدرب جوزيه مورينيو في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وطرد الدولي الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة الـ 28 في تلك المباراة على ملعب أولد ترافورد بعد أن رد على ضربة بالمرفق من إيريك لاميلا بأن دفع منافسه الأرجنتيني في الوجه.

وقال سولشار إن المنافس نجح في استدراج مارسيال لهذا الخطأ وطالب لاعبيه بعدم تكرار هذه الأمور في لندن، حيث يسعى يونايتد لنسيان الهزيمة القاسية. وأضاف: «نجح المنافس في استدراجنا لبطاقة حمراء لا داعي لها ويجب أن نحذر من هذه المواقف، موضحاً:«لا يجب الرد على هذه الأمور. سنمر في المباريات بمواقف كثيرة مثلها وقد تعلمنا من الدرس».

وأورد المدرب النرويجي:«أعتقد أن اللاعبين يتذكرون تلك المباراة بكثير من الألم حيث جرحت الهزيمة كبرياء الفريق.. استعداداتنا قبل انطلاق الموسم كانت قصيرة. أثق أن بعض اللاعبين يريدون إثبات أننا نستطيع الأداء بشكل أفضل من المباراة السابقة».

وقطع يونايتد خطوات كبيرة منذ تلك الهزيمة في أكتوبر، حيث تقدم للمركز الثاني في الدوري الممتاز. كما وضع قدماً في قبل نهائي الدوري الأوروبي بفوزه 2-صفر على غرناطة في ذهاب دور الثمانية.