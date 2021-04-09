شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «سيروجا» المدمر..إندونيسيا تستعد لـ«أوديت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إندونيسيا - أ ف ب

لم تستفق إندونيسيا بعد من صدمتها، جراء الإعصار «سيروجا» الذي خلف دماراً كبيراً، ونحو مئتي قتيل، حتى فوجئت بآخر مداري يدعى «أوديت»، يتهددها، فحذرت، مواطنيها، الجمعة من فيضانات وانهيارات أرضية محتملة.

وتوقعت الأرصاد الإندونيسية، أن يتسبب «أوديت» بهطول أمطار غزيرة على جنوب سومطرة وجاوة وبالي، إضافة إلى مناطق أخرى من البلاد، لكنه لن يكون مدمراً كما في السابق.

وقال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء في إندونيسيا دويكوريتا كارناواتي: «يتعين على الجميع توخي الحذر من احتمال حدوث رياح عاتية وأمطار غزيرة، إضافة إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية».

ويأتي الإعلان عن وصول العاصفة الجديدة، فيما زار الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو، الجمعة، جزيرة ليمباتا، إحدى أكثر المناطق تضرراً. وقال ويدودو لدى وصوله إلى المنطقة المنكوبة: «أود أن أتقدم بأحر التعازي للضحايا».

وأجبرت الأمطار الغزيرة التي صاحبت «سيروجا» في الرابع من إبريل/نيسان الجاري، آلاف الأشخاص إلى هجر منازلهم. ويعتبر«سيروجا» من أكثر الأعاصير تخريباً منذ سنوات بالمنطقة، وأودى بحياة ما لا يقل عن 165 شخصاً رسمياً في إندونيسيا، و42 في تيمور الشرقية. ولا يزال أكثر من 55 شخصاً في عداد المفقودين.

ونشر مسؤولون من الوكالة الإندونيسية لإدارة الكوارث كلاباً بوليسية للبحث في الجبال بين الحطام عن ضحايا وناجين محتملين. كما تضررت مستشفيات وجسور وآلاف المنازل جراء الإعصار.

ووصلت سفن تابعة للبحرية الإندونيسية محملة بالمساعدات الإنسانية، ومستشفيات عائمة إلى جزيرة ليمباتا والجزر المتضررة الأخرى.

ويتجه الإعصار«سيروجا» حالياً نحو أستراليا؛ حيث دعت السلطات المصطافين إلى إخلاء جزء من الساحل الغربي، قبل وصوله الاثنين.