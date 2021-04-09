شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم بيانات مصرف لبنان إلى «التدقيق الجنائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

سلمت وزارة المالية اللبنانية، الجمعة، معلومات «محدثة» من المصرف المركزي إلى شركة «ألفاريز ومارسال» للتدقيق الجنائي، الذي جرى تعليق العمل به قبل أشهر، في خطوة على طريق الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي.

وأعلنت الوزارة، أنها استلمت من المصرف المركزي «القائمة المحدثة للمعلومات المطلوبة منه من شركة التدقيق الجنائي الفاريز ومارسال، وأرسلت الوزارة بدورها المعلومات إلى الشركة».

ولم تحدد وزارة المالية ما إذا كان المصرف المركزي سلم المعلومات كافة المطلوبة إلى الشركة، بعكس ما حصل في المرة الأولى حين اكتفى بتسليمها

42 % من الوثائق.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي،أنهت شركة «ألفاريز ومارسال» عقدها الموقع مع لبنان للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه. وقال المصرف وقتها إن الحصول على تلك المعلومات يعارض قانون السرية المصرفية.

واتهم رئيس الجمهورية ميشال عون، الأربعاء، مصرف لبنان بـ«المماطلة» بهدف «دفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان، وتوقف بالتالي التدقيق الجنائي ويفلت المجرمون من العقاب».

وشكلت قضية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي خلال الأشهر الماضية عامل توتر في لبنان. ويعد تنفيذه خطوة أساسية كونه ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي. كما يطالب به صندوق النقد الدولي، الذي علقت المفاوضات بينه وبين لبنان العام الماضي.