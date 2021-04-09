شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة «مصدومة» بسبب العنف في دارفور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن صدمتها، إزاء تجدّد العنف في ولاية غرب دارفور السودانية، مشيرة إلى وجوب نزع سلاح القبائل المسؤولة عن الاشتباكات، وبإجراء تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مارتا هارتادو للصحفيين في جنيف: «نعرب عن صدمتنا لاندلاع العنف الأخير بين قبائل عربية وقبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور بالسودان، والذي أسفر عن مقتل 87 شخصاً على الأقل، وإصابة أكثر من 191 شخصاً، وأجبر الآلاف على الفرار من منازلهم».

وتابعت: «نشعر أيضاً بالقلق حيال التقدم البطيء في ضمان المساءلة عن هذا العنف والعنف السابق له، رغم الدعوات المتكررة من الضحايا وعائلاتهم». وأوضحت أنّ عناصر قبيلة المساليت يعملون كمزارعين، فيما تعيش القبائل العربية من الرعي، مشيرة إلى أنّ العنف يرجع لخلافات بشأن الأراضي والمرعى ومصادر المياه.

وبينت المسؤولة الأممية، أن أحدث موجة عنف اندلعت في الثالث من أبريل/نيسان الجاري في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور عندما أردى مسلحون رجلين من المساليت بالرصاص، بدأت بعدها المواجهة الدامية.

وقالت هارتادو إنه بحلول الاثنين الماضي،: «تناثرت عشرات الجثث في شوارع الجنينة، بينها جثث نساء وأطفال»، موضحة أن السلطات فشلت في وقف الاشتباكات رغم الوجود القوي للأمن.

وتابعت: «يجب نزع سلاح القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، ويجب أن تكون الدولة قادرة على الحفاظ على النظام وضمان سيادة القانون».

وطالبت بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة دون تأخير «لتمهيد الطريق لمصالحة حقيقية وسلام دائم». وتابعت: «إننا نحث الحكومة على ضمان متابعة سريعة وشفافة وفعالة لهذه التحقيقات. ويجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان».

وأسفر النزاع الدامي في دارفور عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون آخرين، حسب أرقام الأمم المتحدة.