شكرا لقرائتكم خبر عن فرض رسوم مكافحة إغراق على استيراد عيدان الحديد المدرفلة من 3 دول 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.

وكانت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وافقت فى أبريل 2020 على توصية اللجنة الاستشارية ببدء تحقيق مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ من الدول الثلاث المذكورة، وتم إرسال نسخة من الأسئلة في القضية للمصنعين المحليين والمستوردين وسفارات الدول واخطارهم ببدء التحقيق.

وبحسب القرارإعلان رقم 4 لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية فإن فترة التحقيق بشأن الإغراق كانت من أول يناير 2019 إلي 31 ديسمبر 2019 وأثبتت التحقيقات الضرر الواقع على الصناعة الوطنية جراء ممارسات مغرقة للمستوردين.