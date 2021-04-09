شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى: ارتفاع مبيعات السيارات الزيرو فى مارس 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير الشهرى لعدد المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها طبقا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات، حيث تبين أن السوق المصرية استوعبت فعليا 45 ألف 916 مركبة "زيرو"من بينها 22483 سيارة ملاكى و14 ألف 492 دراجة نارية و3700 أجرة دراجة نارية و3865 نقل و479 أجرة و428 أتوبيس خاص و106 مقطورة و69 نصف مقطورة و27 اتوبيس سياحه و68 رحلات و30 معدة ثقيلة و27 أجرة سياحة.

وأكد التقرير أن عدد المركبات الزيرو من طراز 2019 بلغت 1604، أما المركبات من طراز 2020 بلغت 7273، أما المركبات من طراز 2021 بلغت 37036 مركبة، و3 مركبات من طراز 2022.

قال التقرير إن إجمالى المركبات التى تم التأمين عليها اجباريا وتم ترخيصها 45916 مركبة من بينها 1604 من طراز 2019، و7273 مركبة من طراز 2020، و37036 من طراز 2021، و3 مركبات من طراز 2022.

الأرقام ترسم حالة استيعاب السوق، وأيضا المخزون من السيارات من الطرازات القديمة حيث تؤكد المعلومات عدد السيارات الملاكى التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها نحو 22ألف 483 سيارة أن 114 سيارة من طراز 2019 و640 سيارة من طراز 2020 و21الف 726 سيارة من طراز 2021 و3 سيارات من طراز 2022.

وبلغت عدد الدراجات النارية 14الف 492 دراجة نارية من بينها 1284 من طراز 2019 و5842 من طراز 2020 و7366 من طراز 2021.

بلغت عدد الأجرة دراجة نارية فى تقرير مارس 3700 من بينها 139 من طراز 2019 و295 من طراز 2020 و3266 من طراز 2021.

بلغت عدد سيارات النقل 3865 من بينها 36 من طراز 2019 و301 من طراز 2020 و3528 من طراز 2021.