شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يستقر إيجابياً عقب صدور بيانات اقتصادية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على نحو إيجابي في أعقاب صدور بيانات اقتصادية قوية شملت نموا ملحوظا في سوق العمل.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الكندية أن الاقتصاد أضاف 3030.1 ألف وظيفة خلال شهر مارس/آذار الماضي بينما أشارت توقعات المحللين إلى إضافة 101.5 ألف وظيفة.



وعلاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة في كندا إلى 7.5% خلال الشهر الماضي في حين أشارت التوقعات إلى انخفاض عند مستوى 8% من 8.2% في فبراير/شباط.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



يأتي هذا وسط تكثيف الدول والحكومات لجهودها من أجل السيطرة على فيروس كورونا بتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من المرض.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 15:21 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 0.7964، وسجل أعلى سعر عند 0.7975 في حين سجل أقل سعر عند 0.7929.