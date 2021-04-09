شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التداولات عقب بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة مع استمرار التفاؤل بشأن الاقتصاد فضلا عن صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



يأتي هذا وسط تكثيف الدول والحكومات لجهودها من أجل السيطرة على فيروس كورونا بتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من المرض.



كما يسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي، سيتعافى الطلب على السلع.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.5%.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 13:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 33622 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 2.5 نقطة) إلى 4099 نقطة، في حين انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 13761 نقطة.