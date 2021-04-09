شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يواصل الصعود رغم عودة الدولار للارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن الصناعي يتلقى دعما من التوقعات بانتعاش الطلب العالمي.



كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر مؤخراً نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 6% خلال عام 2021.



يأتي هذا وسط تكثيف الدول والحكومات لجهودها من أجل السيطرة على فيروس كورونا بتوزيع المزيد من جرعات اللقاحات للوقاية من المرض.



كما يسود التفاؤل إزاء الاقتصاد الأمريكي الذي يتوقع نموه بنسبة 6.4% في العام الجاري بناء على تقديرات الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي، سيتعافى الطلب على السلع.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 92.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.4 نقطة وأقل مستوى عند 92.03 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 13:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 2639.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 2641 دولارا وأقل سعر عند 2615 دولارا.