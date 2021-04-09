برامج دينية وترفيهية ورياضية ومسلسلات على «أبوظبي الإذاعية» في رمضان

أعلنت شبكة أبوظبي الإذاعية التابعة لـ«أبوظبي للإعلام»، تفاصيل دورتها البرامجية لرمضان، التي تضم 65 برنامجاً إذاعياً تتنوع بين الدينية والترفيهية والرياضية والفنية والمسلسلات الدرامية.

وقال عبد الرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي للشبكة: «نواصل تلبية تطلعات المستمعين بجميع فئاتهم من خلال تقديم وإنتاج محتوی متميز يتلاءم مع أجواء رمضان».

وأضاف: «نسعى من خلال الدورة البرامجية الجديدة إلى تقديم مجموعة متميزة من البرامج التي تلبي جميع اهتمامات المستمعين داخل الدولة وخارجها عبر البث الإذاعي والتطبيقات الرقمية الخاصة بالشبكة، اعتماداً على الكفاءات الوطنية الإماراتية لتقدیم محتوی مبتكر، إلى جانب اللغات المتنوعة التي تنطق بها عبر أثيرها، والتي تمكّنها من الوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور».

وتقدم «إذاعة القرآن الكريم» مجموعة غنية من البرامج والفقرات الإيمانية المنوّعة التي تناسب أجواء الشهر الفضيل تصل إلى نحو 23 برنامجاً، تتضمن 9 برامج مسجلة هي «زاد الصائمين» الذي يبث يومياً الساعة 6:30 صباحاً، بمشاركة نخبة من وعّاظ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و«خواطر رمضانية» ويبث الساعة 7:30 صباحاً ويقدمه عبدالله الكمالي، فيما تقدم الواعظة نوف الشحي برنامج «مواعظ دينية» الساعة 9:30 صباحاً، إضافة إلى «المرأة في رمضان» وهو من تقديم مجموعة من وعّاظ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك في 11 صباحاً، فيما يقدم فضيلة الدكتور فاروق حمادة برنامجاً يومياً بعنوان «مقامات الصائمين» الساعة 12 ظهراً، يليه بعد صلاة الظهر برنامج «أخلاقيات رمضانية» للدكتور خالد عبد السلام، كما تبث الإذاعة البرنامج الأسبوعي «في رحاب القرآن» الذي يتناول مكانة الشهر العظيمة من خلال المناقب والفوائد التي تعود بالفضل والنفع على المسلمين؛ كونه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، ويبث كل سبت من الواحدة حتى الثانية ظهراً، وهو من تقديم فضيلة الدكتور عدنان سعد الدين.

وفي الثالثة مساء تبث الإذاعة برنامجاً بعنوان «بيت النبوة في رمضان» من تقديم فضيلة الدكتور سليمان حبش، فيما يقدم وعّاظ الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الفتاوى المترجمة باللغتين الإنجليزية والأوردو الساعة 11:55 ليلاً، إضافة إلى برنامج «ناشئة القرآن» الذي يبث الساعة 4:30 عصراً ويقدمه فضيلة الدكتور عدنان سعد الدين. وفي ما يتعلق بالبرامج المباشرة، تبث إذاعة القرآن الكريم، 6 برامج هي «صباح الذاكرين» من تقديم عبير ثاني، وفاطمة البلوشي، وهلال خليفة، ويبث الساعة 8 صباحاً من الأحد حتى الخميس.

واستمراراً لنهج الدولة نحو تعزيز ثقافة الوقف بين أفراد المجتمع ومؤسساته واستدامة العطاء، تبث إذاعة القرآن الكريم الساعة 1 ظهراً من الأحد إلى الخميس، برنامج «فاعل خير»، وهو من تقديم المذيع عبدالله الزرعوني. كما تبث الإذاعة برنامج المسابقات اليومي «من سبق لبق»، وهو من تقديم محمد الحوسني.

وفي ما يتعلق بالصحة العامة والتوعية الصحية الشاملة خصصت الإذاعة برنامج «اسأل طبيبك» وهو من تقديم محمد الحوسني، ود. عبير النقبي، كما سيكون المستمعون على موعد مع البرنامج اليومي «يستفتونك» في الخامسة مساء، بصحبة فضيلة الدكتور محمود الدقّاق الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويحمل طابعاً تفاعلياً بين أسئلة الجمهور الشرعية والفقهية، وبين أجوبة نخبة من العلماء والفقهاء من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ويتميز البرنامج بسهولة طرحه للمواضيع واعتداله من خلال القواعد الأصيلة للإسلام. وفي ما يتعلق بصلاة العشاء والتراويح، فستنقل الإذاعة طوال رمضان صلاتي العشاء والتراويح في بث مباشر من جامع الشيخ زايد في أبوظبي، كما تبث إلى جانب النشرات الإخبارية، خدمات الإشعارات والتنبيهات لمواعيد الصلاة والأدعية والأذكار. ولم تنسَ الإذاعة الأطفال، حيث خصّصت لهم برنامجاً بعنوان «مع عمي هلال» من تقديم المذيع هلال خليفة.

صوت الملاعب

وتقدم إذاعة «أبوظبي FM 11» برامج منها ثلاثة مباشرة، هي «استوديو واحد» من تقديم أحمد المجيني وسالم الكعبي، من 10:30 صباحاً حتى 12 ظهراً على مدار 5 أيام في الأسبوع، إضافة إلى «صوت الملاعب» من تقديم سيف الصيعري ومحمد أبوتركي، ويلقي الضوء على جدول مباريات دوري الخليج العربي، وذلك على مدار ثلاثة أيام في الأسبوع. كما تبث برنامجاً أسبوعياً بعنوان «رياضة مکس» من تقديم سيف الصيعري. وفي ما يتعلق بالبرامج التسجيلية تقدم ثمانية برامج هي «الحياة رحلة» وهو من تقديم إيمان محمد، وفقرة «قرأت لكم» من تقديم أحمد المجيني، وفقرة «سوالف صباحية» التي تتضمن مشاهد تمثيلية بأداء نورة علي، والممثل علي التميمي.

كما تضم البرامج التسجيلية فقرة «جواهر» من أشعار بن ظاهر، ويقدمها محمد مسعود المزروعي. كما تبث الإذاعة مسلسل «عذاب الضمير» من بطولة سميرة أحمد، ومحمد الجناحي، وريحانة التمري، وهو مسلسل محلي قديم من تأليف وإخراج الفنانة رزيقة الطارش، إلى جانب فقرة رياضية من إعداد وتقديم محمد الهوتي، و«ومضة مجتمعية» من إعداد وتقديم سالم الكعبي، وفقرة «من أمثال بلادي».

أحلى صباح

وتبث «إمارات FM» فقرات وبرامج مباشرة، من بينها «أحلى صباح» من تقديم فاطمة خليفة وریان حسن، ويستمع الجمهور إلى برنامج المسابقات المباشر «كشكول» من الواحدة حتى 2:30 ظهراً من تقديم المذيع راشد عتيق، وإخراج علي المسافر، وتذيع أيضاً برنامج «عن بعد» الذي تقدمه شمس السعدي ويُخرجه محمد الهاشمي، و«اكسبوا الأجر» من تقديم إيمان محمد، ومحمد الهوتي، و«القصر» من تقديم المزون الحميري وأحمد العبيدلي وإخراج جاسم محمد، إلى جانب الفقرات الإذاعية «حليها»، و«شهر الخیر»، و«متى بنفطر»، و«مثل ماقال»، و«سوالف صغار»، و«الدنيا بخير»، و«بصمة»، و«لو»، و«کارديو»، و«ديتوكس»، إضافة إلى برنامج «برزة رمضانية» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من تقديم حارب السویدی.

وتحفل الدورة البرامجية الرمضانية لـ«ستار FM» بنحو 9 برامج مباشرة ومسجلة، تتضمن «صباحو» من إعداد وتقديم رانيا يونس وحسان الشيخ، و«سالو إمارات»، و«رمضان آفترنون» من إعداد وتقديم أحمد نصر، و«فزورة على الطريق» من إعداد وتقديم مروة معاذ، و«لايت آكشن»، و«سهرني معك».

أما الفقرات الإذاعية المسجلة، فتتضمن «نساء من التاريخ»، و«عظماء من کتاب التاريخ»، و«طبخة على نار»، و«خليك مرکّز»، و«فقرة الأناشيد»، و«فلاشات».