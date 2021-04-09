هزيمة كبيرة للشرطة في الدوري العراقي

بغداد: زيدان الربيعي

تعرض الشرطة إلى هزيمة كبيرة أمام مضيفه النجف 1-3، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب النجف الأولمبي، ضمن الجولة الـ 27 من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

سجل للنجف كنان عادل «هدفين» وطاهر حميد في الشوط الأول، وتوقفت المباراة لأكثر من 30 دقيقة بعد انقطاع التيار الكهربائي في الملعب.

وفي الشوط الثاني، حاول الشرطة استدراك الأمر وقلص الفارق عبر البرازيلي رافائيل سيلفا، وضاعت منه عدة فرص أخرى دون أن ينجح في تسجيل هدف ثان، ليرفع النجف رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الشرطة عند 49 نقطة في المركز الثالث.

وتغلب أربيل على مضيفه نفط ميسان 3-2، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ميسان الأولمبي. سجل لأربيل الغاني موماني وشيركو كريم وهيردي سيامند، وهدفي نفط ميسان علي حلو واليمني ناصر محمدوة.

بينما انتهت مباراة السماوة وضيفه النفط بالتعادل 1-1، سجل هدف النفط وليد كريم، في حين أدرك التعادل للسماوة أمجد سعد.

كما انتهت مباراة الحدود وضيفه القاسم بالتعادل 2- 2، سجل هدفي الحدود منار طه في الدقيقتين 29 و32، في حين سجل هدفي القاسم سراج الدين والمحترف السنغالي ديمبا دياخات.