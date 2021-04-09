انطلاقة قوية لكأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة

دبي: مسعد عبد الوهاب

شهدت ضربة بداية منافسات مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال، فوز شباب الأهلي على الوصل 101 ـ 91، والشارقة على البطائح 96- 76، ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة، كما شهدت المجموعة الثانية فوز بني ياس على الجزيرة 71ـ 59، والظفرة على العين 79ـ 59.

وفي تفاصيل منافسات الجولة الافتتاحية، حقق «الفرسان» انتصاره على «الإمبراطور» بنتيجة 101-91، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة نادي النصر. وعلى الرغم من الأفضلية التي نالها الوصل في الربع الأول بواقع 27 - 24، والثالث 29 - 23، فإن «الفرسان» تمكن من حسم الربعين الثاني والرابع بفارق 19 نقطة، بواقع 25 ـ 15 و29 ـ 20 على الترتيب، ليحسم النتيجة 101 ـ 91.

كما حقق الشارقة فوزه الكبير على البطائح على صالة نادي شباب الأهلي في دبي، بعدما تقدم في الربع الأول بفارق 10 نقاط، بواقع 29 ـ 19، قبل أن ينال البطائح الأفضلية في الربع الثاني بفارق نقطة واحدة 23 ـ 22، وفي الشوط الثاني عاد «الملك» وكسب الربعين الثالث والرابع (21 ـ 17 و24 ـ 17) على التوالي ليحسم المواجهة بفوزه العريض بفارق عشرين نقطة 96 ـ 76.

وفي مواجهتي المجموعة الثانية، لم يجد الظفرة صعوبة في فرض هيمنته على مجريات مباراته مع العين، بعدما نال الأفضلية المطلقة في نتائج الفترات الأربع بواقع (17 ـ 14 و26 ـ 16 و21 ـ 16 و15ـ 13)، لينهي المباراة بفوزه المريح بفارق 20 نقطة (79 ـ 59).

وحقق بني ياس انتصاراً مستحقاً على الجزيرة صاحب الأرض، بعدما هيمن «السماوي» على نتائج الربع الأول، ثم الربعين الثالث والرابع بواقع (17 ـ 13 و18ـ 10 و22 ـ 17)، بينما اكتفى «فخر أبوظبي» بنيل الأفضلية في الربع الثاني 19ـ 14، إلا أنه لم يكفل له العودة للمباراة التي حسمها بني ياس 71 ـ 59.

وتخوض فرق البطولة، الأحد، ثاني جولات الدور التمهيدي التي ستشهد إقامة 4 مباريات مناصفة بين المجموعتين، وتستهل مواجهات الجولة بلقاء الوصل والشارقة في الخامسة مساء على صالة نادي النصر، تليها 3 مباريات تنطلق في السابعة مساء، حيث يلتقي البطائح والنصر على صالة نادي الشارقة، والوحدة والعين على صالة نادي الجزيرة، والظفرة والجزيرة على صالة نادي بني ياس.

يذكر أن نظام البطولة، يقضي بإقامة دورها التمهيدي على ملاعب محايدة، بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد اعتماد اتحاد كرة السلة توزيع المجموعات بناء على المناطق الجغرافية، لتضم المجموعة الأولى فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر والبطائح والوصل، فيما تضم المجموعة الثانية فرق الوحدة والظفرة وبني ياس والعين والجزيرة.

وتسفر نتائج ختام التمهيدي عن تحديد هوية الفرق الأربعة الأولى عن كل مجموعة، المتأهلة إلى الدور ربع النهائي الذي ينطلق في 24 من الشهر الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب.