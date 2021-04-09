الاقتصاد

مقتل العشرات حرقاً بعد تحطم حافلة في الكونجو الديمقراطية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا - رويترز

قضى نحو 40 شخصاً حرقاً وهم أحياء، وأصيب 31 آخرون، بعدما انقلبت حافلة كانوا يستقلونها، واندلعت فيها النيران، غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أكدت مصادر رسمية، الجمعة.
وقال حاكم إقليم كويلو، ويلي إيتشوندالا، إن الحادث وقع بالقرب من قرية كيواوا التي تبعد ست ساعات بالسيارة، شرقي العاصمة كينشاسا. وأضاف: «لم يتسن انتشال شيء تقريباً. تسعة من 31 ناجياً إصاباتهم بالغة».
وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الحافلة من الداخل والنيران مشتعلة في مقاعدها، وفاكهة متناثرة على الطريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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