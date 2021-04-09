شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل العشرات حرقاً بعد تحطم حافلة في الكونجو الديمقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كينشاسا - رويترز

قضى نحو 40 شخصاً حرقاً وهم أحياء، وأصيب 31 آخرون، بعدما انقلبت حافلة كانوا يستقلونها، واندلعت فيها النيران، غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أكدت مصادر رسمية، الجمعة.

وقال حاكم إقليم كويلو، ويلي إيتشوندالا، إن الحادث وقع بالقرب من قرية كيواوا التي تبعد ست ساعات بالسيارة، شرقي العاصمة كينشاسا. وأضاف: «لم يتسن انتشال شيء تقريباً. تسعة من 31 ناجياً إصاباتهم بالغة».

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على مواقع التواصل الحافلة من الداخل والنيران مشتعلة في مقاعدها، وفاكهة متناثرة على الطريق.