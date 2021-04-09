شكرا لقرائتكم خبر عن «بازار رمضان والعيد» يعرض منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مليحة: بكر المحاسنة

افتتح خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، ومصبح سيف عوض الكتبي مدير بلدية ملحية، فعاليات «بازار رمضان والعيد» للأسر المنتجة والأنامل المبدعة، في سوق الجمعة في مدينة ملحية، بحضور سالم الميالة مدير بلدية المدام، ومصبح القايدي نائب رئيس المجلس البلدي في مدنية مليحة، ومريم سيف مصبح الشحي المديرة العامة لمؤسسة «أم أس أم»، ومجموعة من أهالي المنطقة.

ويتضمن البازار العديد من الأركان التي تعرض منتجات الأسر المنتجة وأصحاب الهمم والأنامل المبدعة من المستلزمات الرمضانية وتجهيزات العيد، وكذلك الهدايا الخاصة بالشهر الفضيل وعيد الفطر والحلويات الشعبية التي تقدم بطرق مبتكرة وعصرية، والعديد من المشغولات اليدوية والبخور والعطور المصنوعة منزلياً، والملابس النسائية وغيرها.

وأكد مصبح سيف الكتبي أن بلدية مليحة تسعى ـ من خلال تنظيم البازار ـ إلى دعم وتشجيع الأسرة المنتجة وأصحاب الهمم والترويج لمنتجاتهم، وتعزيز قدراتهم، خصوصاً أن سوق الجمعة يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين من ملحية وكافة المناطق، خصوصاً أيام العطلات؛ كونه في موقع مميز على طريق كلباء ـ مليحة.

وأشار إلى أن بلدية مليحة تعمل على تسهيل كل الإجراءات وتوفير المستلزمات لتنظيم مثل هذه البازارات والفعاليات التي تدعم وتسوق للأسر المنتجة وفئة أصحاب الهمم.

وتقول مريم سيف مصبح الشحي: «يعرض البازار خلال أيامه الثلاثة، العديد من المنتجات الأسرية، أبرزها الأشغال اليدوية والتراثية ومطليات الذهب المبتكرة، والعطور والبخور والملابس النسائية، وصناديق الهدايا، والدلال وفناجين القهوة المزينة بفن الديكوباج، وكذلك المباخر وعلب العطور المزينة، وعلب خاصة للحلويات الشعبية والتمور بلمسات عصرية».

وتنظم على هامش البازار العديد من الورش أهمها ورش لتعليم صناعة العطور والبخور، وورش المشغولات اليدوية المصنوعة من سعف النخيل والقش، وكذلك مشغولات التلي، وهناك دورات لتعليم الرسم والخط العربي، ومرسم حر للأطفال من نادي سيدات المدام.