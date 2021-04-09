شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتًا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى 1 ريال سعودى ليسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس بـ 29.24 ين ياباني.

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 9-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتًا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.45 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.24 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق