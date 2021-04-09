شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتًا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى 1 ريال سعودى ليسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس بـ 29.24 ين ياباني.
وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 9-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتًا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.يورو (EUR)1 يورو يسجل 4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.45 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.24 ين ياباني.جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.
1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.
وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق
وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24بنحو 211.00 ريال بما يعادل 56.26$سعر الذهب عيار 22بنحو 193.42 ريال بما يعادل 51.57$ سعر الذهب عيار 21بنحو 184.63 ريال بما يعادل 49.23$ سعر الذهب عيار 18بنحو 158.25 ريال بما يعادل 42.19$ سعر الذهب عيار 14بنحو 123.09 ريال بما يعادل 32.82$ سعر الذهب عيار 12بنحو 105.50 ريال بما يعادل 28.13$ سعر أوقية الذهببنحو 6,562 ريال بما يعادل 1,750$ سعر جنيه الذهببنحو 1,477 ريال بما يعادل 393.81$ سعر كيلو الذهببنحو 211,003 ريال بما يعادل 56,257$