الاقتصاد

سعر الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - تباينت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 9-4-2021، أمام الريال السعودى، وسجل الدولار الأمريكى ثباتًا عند سعر 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض سعر الين اليابانى 1 ريال سعودى ليسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس بـ 29.24 ين ياباني.

 

وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 9-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتًا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)1 يورو يسجل  4.46 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.45 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)1 ين يابانى يسجل  0.03 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل 29.16 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 29.24 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.

 

1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.

 

وننشر تفاصيل تغيرات أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة، وفق آخر تحديثات ومستجدات السوق


وجاءت أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24بنحو 211.00 ريال  بما يعادل  56.26$

سعر الذهب عيار 22بنحو 193.42 ريال  بما يعادل  51.57$ سعر الذهب عيار 21بنحو 184.63 ريال  بما يعادل  49.23$ سعر الذهب عيار 18بنحو 158.25 ريال  بما يعادل  42.19$ سعر الذهب عيار 14بنحو 123.09 ريال  بما يعادل  32.82$ سعر الذهب عيار 12بنحو 105.50 ريال بما يعادل  28.13$ سعر أوقية الذهببنحو 6,562 ريال بما يعادل  1,750$ سعر جنيه الذهببنحو 1,477 ريال بما يعادل 393.81$ سعر كيلو الذهببنحو 211,003 ريال بما يعادل 56,257$

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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