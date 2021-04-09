شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم محاط بالضغوط الإيجابية – تحليل – 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم آي بي إم (IBM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل فرعي، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ عودة توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 0.19 نقطة ليستقر على سعر 135.12 دولار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 139.52، وذلك طيلة ثبات الدعم 132.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد