شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هيوليت باكرد (HPQ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.31% بما يعادل 0.10 نقطة ليستقر على سعر 32.38 دولار، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 32.85.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 32.85، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 34.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد