شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يرتفع بمنطقة إيجابية - تحليل – 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم هاني ويل (HON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى 216.43، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.62% بما يعادل 1.36 نقطة ليستقر على سعر 219.86 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 216.43، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 230.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد