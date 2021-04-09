شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت يعاود الارتفاع – تحليل – 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم هوم ديبوت (HD) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما تراجع يومين متتاليين بهدف جني الأرباح وتصريف البعض من التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.63% بما يعادل 1.96 نقطة ليستقر على سعر 314.43 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، وتأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة في وقت سابق، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 305.30، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 321.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد