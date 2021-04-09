شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس يجد بعض الدعم – تحليل – 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جولد مان ساكس (GS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.41% بما يعادل 4.59 نقطة ليستقر على سعر 331.14 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 319.55، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 355.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد