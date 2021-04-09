شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع للمرة الأولى فى 4 أيام بفعل توقف هبوط الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الجمعة فى طريقها صوب تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، بالإضافة إلى تقييم المتعاملون لقرار تحالف أوبك بلس زيادة الإمدادات بداية من الشهر المقبل ،وتأثيره على توازن السوق فى ظل استمرار ضعف الطلب على الوقود فى أوروبا.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.0% إلى مستوي 59.15$ ، من مستوى الافتتاح عند 59.76$، وسجل أعلى مستوي عند 59.92$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 62.59$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 63.26$ ، وسجل أعلى مستوي عند 63.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.5% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف المعروض فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة قرابة 0.3% ،ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 91.99 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا توقف موجة هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يؤثر سلبا على أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

تأتي تلك التطورات فى ظل انتعاش أيضا عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات من أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،وهو ما يقوض شهية المستثمرين حيال شراء الأصول ذات العائد المرتفع.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" وحلفائها ،بما فى ذلك روسيا ،المجموعة المعروفة عالميا باسم أوبك بلس ، على زيادة الإمدادات تدريجيا بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا ما بين أيار/مايو وتموز/يوليو.

ينص الاتفاق على زيادة بواقع 350 ألف برميل يوميا فى أيار/مايو ،وزيادة مماثلة فى حزيران/يونيو ،وزيادة بنحو 400 ألف برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وبموجب هذا الاتفاق تتراجع تخفيضات الإنتاج الحالية بحوالي 7.2 مليون برميل فى نيسان/أبريل الجاري إلى 6.85 مليون برميل فى أيار/مايو ، ثم إلى 6.5 مليون برميل فى حزيران/يونيو، ثم إلى 6.1 مليون برميل يوميا فى تموز/يوليو.

وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستتراجع خلال تلك الفترة أيضا عن خفضها الطوعي بواقع مليون برميل يوميا الذي فعلته منذ شباط/فبراير الماضي ،وستزيد إنتاجها بواقع 250 ألف برميل فى أيار/مايو ، ثم بواقع 350 ألف برميل فى حزيران/يونيو ، بالإضافة إلى 400 ألف برميل فى تموز/يوليو.

فى أوروبا لا يزال الطلب على الوقود ضعيفا ،فى ظل تمديد إجراءات الإغلاق للحد من انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا ،بالإضافة إلى تأخر عمليات التطعيم ضد العدوى فى معظم أنحاء أوروبا ،الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر سلبا على تعافي اقتصاد منطقة اليورو.