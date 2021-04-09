شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل انتعاش عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.3 % إلى مستوى 92.33 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.07 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.02 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 91.99 نقطة ، بسبب المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ،فى ظل تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية ،وصعود مؤشرات الأسهم فى وول ستريت و أوروبا لمستويات قياسية جديدة.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الخميس على هامش ندوة نظمها صندوق النقد الدولي ،أن الارتفاع المتوقع فى الأسعار هذا العام من المرجح أن يكون مؤقتا ،وحذر من أن الزيادة الطفيفة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تبطئ التعافي الاقتصادي.

ووصف باول الانتعاش الاقتصادي فى الولايات المتحدة بأنه غير منتظم ،وأشار إلى أن السياسة النقدية شديدة السهولة ستظل حتى يتم تحقيق انتعاش أكثر قوة.

شجعت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الخميس الاقتصادات الكبرى على إضافة حوافز مالية جديدة كبيرة لضمان انتعاش قوي والتغلب سريعا على أضرار جائحة فيروس كورونا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الجمعة بنسبة 2.75% إلى معدل 1.673% ، الأمر الذي قلل شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.

بالرغم من هذا الانتعاش فى مستويات الدولار الأمريكي ،غير أن مؤشر الدولار لا يزال منخفضا بنسبة 0.75% ، بصدد تكبد أول خسارة أسبوعية فى شهر ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أواخر تشرين الثاني /نوفمبر الماضي.

وتعاذ تلك الخسارة الأسوأ فى عام 2021 إلى المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين هذا الأسبوع ، فى ظل آفاق نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام ،وبعد تراجع عوائد السندات فى الولايات المتحدة عقب تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الإنفاق العام الهائل الذي تم نشره لمكافحة جائحة فيروس كورونا قد يزيد النمو العالمي إلى معدل 6% هذا العام ،وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي ،والتوقعات السابقة للصندوق الصادرة فى كانون الثاني/يناير الماضي كانت عند معدل نمو 5.5%.

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الصادر يوم الأربعاء أن صانعي السياسة النقدية فى الولايات المتحدة لا يزالوا حذرين بشأن مخاطر جائحة فيروس كورونا ، حتى بعد اكتساب التعافي الاقتصادي فى البلاد زخما واضحا وسط التحفيز الهائل ،وأكدوا على الالتزام بالسياسة النقدية السهلة حتى يكون هناك تعافي أكثر أمانا.