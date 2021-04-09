شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلى عن ذروة أسبوعين بفعل انتعاش الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل بالأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،وتحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.4% إلى مستوي 25.09$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.44$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 25.48$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.2% ،وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 25.61$ للأوقية ، مع صعود معظم أسعار المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.25% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 91.99 نقطة المسجل بالأمس ،عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 2.75% إلى معدل 1.673% ، الأمر الذي يقلل شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الدولار كأفضل استثمار بديل.