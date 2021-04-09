شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم قرابة 9 ملايين لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تقترب دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم حوالي 9 ملايين جرعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 33,972 جرعة من لقاح «كوفيد-19»، خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يبلغ مجموع ما قدّمته حتى اليوم 8 ملايين و923 ألفاً و543 جرعة، بمعدل توزيع 90.22 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، وستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على الفيروس.