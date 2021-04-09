ألبوم غير معروف لبرنس يصدر يوليو المقبل

من المقرر أن يصدر في 30 يوليو/ تموز المقبل، ألبوم غير منشور سابقاً للمغني برنس، بعد 5 سنوات على وفاته، ويحمل عنوان «ولكام تو أمريكا»، على ما أعلنت «ليجاسي ريكوردينجز» التابعة لشركة «سوني».

وبدأ، الخميس، عبر المنصات التدفقية بث الأغنية التي يحمل الألبوم عنوانها.

ويعود تاريخ الألبوم إلى عام 2010، وهو مأخوذ من محفوظات استوديو التسجيل الخاص بالمغني الراحل الذي كان يلقّب «فتى مينيابوليس».

ويحوي الاستوديو مجموعة من الأغنيات التجريبية والألبومات المنجزة وغير المنجزة، والتسجيلات الحية، وسوى ذلك. وفي تصريحاته للصحافة، أحاط برنس أسطورة كنوزه المخفية بالكتمان خلال حياته، قبل وفاته في 21 إبريل/ نيسان 2016 عن عمر يناهز 57 عاماً.

وقال لمجلة «رولينج ستون» عام 2014 «لم أدرج دائماً أفضل الأغنية في الألبومات. ثمة أغنيات في الاسوتديو لم يسمع بها أحد (...) والكثير من الأشياء المسجلة خلال مراحل مختلفة».