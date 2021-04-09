«سينما الصحراء» محور «أفلام السعودية»

أعلن مهرجان أفلام السعودية إقامة دورته القادمة في الفترة من 1-7 يوليو/ تموز، على أن تكون «سينما الصحراء» محور دورة هذا العام.

وقال أحمد الملا، مدير المهرجان: «الصحراء مكون أصيل وأساسي في الجغرافيا السعودية، ومعطى جمالي يمتلك مقومات فلسفية تثري الخيال الإبداعي».

وأضاف أن المهرجان سيقدم بهذه المناسبة برنامجاً خاصاً لعرض أفلام عالمية وعربية وخليجية مختارة تتناول الصحراء بأشكال فنية مختلفة في حضور صناعها.

وأشار إلى أن ثمة تغييرات ستطرأ على الدورة السابعة، من أبرزها تمديد فترة المهرجان من 5 إلى 7 أيام، إضافة إلى إعادة هيكلة الجوائز واستحداث برنامج «معمل تطوير السيناريو».

ويكرم المهرجان في دورته القادمة السيناريست والمخرج السعودي مأمون حسن، والمخرج البحريني بسام الذوادي.

تأسس مهرجان أفلام السعودية في 2008 وتنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.