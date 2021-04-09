شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 63.08 دولار لبرنت و59.59 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 63.08 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.59 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط في اتجاهها لتسجيل انخفاض أسبوعي ما بين 2 إلي 3 %.

وكان تحالف "أوبك بلس" قد توصل نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

ويخفض تحالف "أوبك بلس " الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.