شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 8-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب بالتعاملات اليوم الجمعة 9 أبريل 2021 في مصر ، حيث تسجل الأسعار تراجعاً ملحوظاً بعد ارتفاع أمس بقيمة 9 جنيهات، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 726 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 765 جنيها

عيار 24سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب 6096 جنيها

أونصة الذهب 1745 دولار.

سعر الذهب من الخدمات التي يقدمها الخليج 365 وتشمل تحديث للأسعار بصورة مستمرة طوال تعاملات اليوم، وذلك على المستوى العالمي والمستوي المحلي، إضافة إلى تحليل وضع السوق من حيث الطلب والمبيعات.

أسعار الذهب اليوم في مصر ترتبط بعدة عوامل ومؤثرات منها ، سعر اونصة الذهب عالمياً وكذلك سعر الدولار بالسوق المصري، وعوامل العرض والطلب وهي الأقل من حيث التأثير.