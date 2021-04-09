شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الجمعة 9-4 -2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، ليسجل ثباتا فى البنك الأهلى المصرى عند 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى لـ 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، وفى بنك مصر ثبت سعره عند " 49.03 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع. وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.23 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.