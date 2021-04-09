شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 762 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب اليوم من 1757 دولارا إلى 1745 دولارا، وهو السعر الفوري ويقبل التغير طوال جلسات التداول على الذهب.

سعر الذهب اليوم..

عيار 18 سجل 653 جنيها

عيار 21 سجل 762 جنيها

عيار 24سجل 871 جنيها

الجنيه الذهب 6096 جنيها

أونصة الذهب 1745 دولارا

وكانت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في أمريكا، أعلنت محضر اجتماعها في 16-17 مارس، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه السياسة في المستقبل.

وصوت صناع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي على إبقاء معدلات الأقتراض قصيرة الأجل ثابتة بالقرب من الصفر، ومواصلة شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات كل شهر.

ورفعت اللجنة من توقعاتها للنمو الاقتصادي والتضخم في المستقبل، وذهب متوسط التوقعات للناتج المحلي الإجمالي 2021 إلى 6.5% مقارنة بتوقعات بالغة 4.2% في ديسمبر الماضي.

أسواق المعادن الثمينة دائما ما تنظر إلي نتائج اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أنها مؤشر لحركة الفائدة وكذلك مؤشر لوضع سوق السندات، لذلك حدث ارتفاع في سعر الذهب بشكل محدود صباحا ثم ارتفع الطلب خلال الجلسة المسائية بشكل أكبر مما تسبب في تحرك أسعار المعدن الأصفر، لكن الأسعار تراجعت قليلاً مع استمرار المضاربة وتوقعات بتحرك الدولار.