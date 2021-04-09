شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية قوية ليبدأ مهاجمة مستوى 0.7615، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 0.7500 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7665 لاستمرار الاتجاه الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7570 والمقاومة 0.7680

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط