شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية منذ الصباح ليبدأ الضغط على مستوى 62.95، بانتظار مزيد من الانخفاض لزيارة مستوى 60.30 كهدف رئيسي تالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات سلبية تدعم الانخفاض المقترح، والذي سيبقى قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 63.55 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.50 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط