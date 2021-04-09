شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر النفط مستقراً دون مستوى 59.85، ويبدأ بتقديم تداولات سلبية هادئة ليبتعد بشكل تدريجي عن المستوى المذكور، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 57.25 ثم 54.85 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون مستويات 59.85 و60.25 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط