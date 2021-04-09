شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الهابط المؤقت ليختبر مستوى 1740.00، وطالما أن السعر فوق 1731.00، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع التداولات للتوجه نحو هدفنا الرئيسي المتوقع عند 1765.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1735.00 والمقاومة 1770.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد