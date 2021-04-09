شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً لأرضية الدعم المحورية 1.1885 ويحافظ على ثباته فوقه، ليبقى الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 1.1975 كمحطة رئيسية أولى، مع الانتباه إلى أن كسر 1.1885 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1830 والمقاومة 1.1990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد