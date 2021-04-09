الإمارات واليابان تتعاونان لاستكشاف فرص تطوير الهيدروجين

وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة اليابانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال تطوير الهيدروجين، الأمر الذي من شأنه توسيع قواعد الشراكة، وتعزيز الاستثمار في قطاع الهيدروجين، الذي يمثل داعماً رئيسياً لطموح تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون.

وتسهم الاتفاقية التي وقعها سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وكاجيما كيوشي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيد نهج وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير الشراكات الاستراتيجية بين البلدين؛ من حيث سعيهما نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز فرص النمو والتطور في الاعتماد على الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة.

وفي مستهل اللقاء الافتراضي، رحب سهيل المزروعي، بالحضور، وأكد «أن الاتفاقية تعكس تطور العلاقات بين الإمارات واليابان، وتُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل؛ إذ تعدّ اليابان من الدول الرائدة عالمياً في تلك المجالات التي تمثل داعماً رئيسياً للاقتصادات الوطنية»، وأن مثل هذه الشراكات تدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وتسهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، من خلال الاعتماد على إنتاج الهيدروجين، موضحاً: إن الإمارات تستهدف تكثيف جهودها؛ لتعزيز فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين، وتعزيز العمل على تطوير التقنيات وخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.

وأضاف: إن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات، وتعزيز التعاون؛ للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولة الإمارات واليابان في مجالي الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، كما تستهدف متابعة التعاون لتبادل المعلومات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين، وبناء سلسلة التوريد والنقل إلى اليابان، وتبادل المعلومات لتطوير اللوائح والسياسات، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى تخفيض البصمة الكربونية من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050 الرامية إلى خفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول عام 2050، كما نستهدف تنويع مزيج طاقة المستقبل، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%.