السجن 10 سنوات لزائر آىسيوي جلب 826 جرام حشيش

دبي: محمد ياسين

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن زائر آسيوي 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد قضاء محكوميته، لإدانته بجلب وحيازة 826 جراماً من الحشيش بقصد الترويج.

وتعود تفاصيل القضية إلى سبتمبر الماضي حين اشتبهت مفتشة جمارك في مطارات دبي بحقيبة المُدان (25 عاماً) القادم إلى الدولة بتأشيرة زيارة، وحسب إفادتها في التحقيقات بأنها استفسرت من المدان عن وجود أي مواد يود الاستفسار عنها فأجابها بالنفي، فتم عرض حقيبة المدان على جهاز كشف الأمتعة حيث تبين وجود كثافة في قاع الحقيبة وعثر على لفافة داخل كيس بلاستيكي، فتم تحويل المُدان إلى الجهات المعنية وتحويل المواد إلى المختبر الجنائي.

وحسب تقرير المختبر للمادة المضبوطة تبين أنها مادة الحشيش المدرجة في جدول المخدرات رقم (1) وتزن 826 جراماً.