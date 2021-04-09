تعرف على سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة الموافق 9-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليسجل سعره فى البنك الأهلى 49.05 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، وفى بنك مصر ثبت سعره عند " 49.03 جنيه للشراء، 52.14 جنيه للبيع، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.85 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.05 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.03 جنيه للشراء.

52.14 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.89 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.04 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية49.11 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.54 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.