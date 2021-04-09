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شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان" تبحث مع السفير البريطانى اتفاق تعاون فى مجالات المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر
وخلال اللقاء، استعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الهيكل المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وسياسة واستراتيجية القطاع، ونسب التغطية الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مبيناً الجهود التى تبذلها الوزارة لزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى تحسين النظم التشغيلية وأداء مقدمي الخدمة، وتعزيز إطار عمل القطاع.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، والتى تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية، وتساهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل، وتحسين صحة المواطن المصرى، الذى يعتبر أهم استثمار للدولة.
كما استعرض نائب وزير الإسكان، المخطط الإستراتيجي لمحطات تحلية المياه حتى عام 2050، والذي يشمل 4 محاور رئيسية، لتوفير الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية نتيجة الزيادات السكانية الطبيعية، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير الاحتياجات المائية البديلة للمياه السطحية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية.