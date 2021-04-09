شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 9-4-2021،أمام الجنيه المصرى، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية" استقر أيضا سعره عند 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، بنسبة 0.02% خاسرًا 2.17 نقطة ليغلق عند مستوى 10012.13 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.06% رابحًا 13.79 نقطة ليغلق عند مستوى 23420.50 نقطة، وبلغ حجم التداول 282.4 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء. وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية4.11 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.