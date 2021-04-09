شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها على الإطلاق فى أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة لأعلى مستوياتها على الإطلاق، لتوسع مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ،فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية فى وول ستريت لمستويات قياسية جديدة ، بعد تصريحات رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول" ، وفى ظل آفاق نمو الاقتصاد العالمي هذا العام بأفضل وتيرة منذ سبعينيات القرن الماضي.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.1% حتى الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 437.4 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.6% ، مع صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

قفز مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لمستوى قياسي جديد ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع التكنولوجيا، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 0.8 % ، بعد صعود نظيره الأمريكي بالأمس فى وول ستريت.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأقل من 0.2% ،لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 4,098.19 نقطة.

وقال رئيس البنك الفيدرالي الاحتياطي "جيروم باول" يوم الخميس على هامش ندوة نظمها صندوق النقد الدولي ،أن الارتفاع المتوقع فى الأسعار هذا العام من المرجح أن يكون مؤقتا ،وحذر من أن الزيادة الطفيفة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تبطئ التعافي الاقتصادي.

ووصف باول الانتعاش الاقتصادي فى الولايات المتحدة بأنه غير منتظم ،وأشار إلى أن السياسة النقدية شديدة السهولة ستظل حتى يتم تحقيق انتعاش أكثر قوة.

قال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الإنفاق العام الهائل الذي تم نشره لمكافحة جائحة فيروس كورونا قد يزيد النمو العالمي إلى معدل 6% هذا العام ،وهو معدل لم يتحقق منذ سبعينيات القرن الماضي ،والتوقعات السابقة للصندوق الصادرة فى كانون الثاني/يناير الماضي كانت عند معدل نمو 5.5%.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.1% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بأكثر من 0.2% ، ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،مسجلا مستوى 6,184.6 نقطة الأعلى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأقل من 0.1%.

وفى لندن ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.1% ، وسجل أعلى مستوى فى 14 شهرا عند 6,949.6 نقطة ،بفضل ضعف مستويات الجنيه الإسترليني ،الأمر الذي يصب فى صالح شركات التصدير.