شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 5 أسابيع بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتتخلى عن أعلى مستوى فى خمسة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، لكنها لا تزال بصدد تحقيق مكسب أسبوعي ،بفضل ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائد سندات الخزانة الأمريكية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,743.95$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,755.62$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,757.29$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.0% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,758.66$ للأونصة.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.9 % ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، فى ظل ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة.

سجل مؤشر الدولار بالأمس أدنى مستوى فى أسبوعين ،عاكسا ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،بفعل المعنويات القوية التي سيطرت على المستثمرين ، إقبالا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع بحوالي 3.5% مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين عند معد 1.614% ، بعد تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي المحافظة على أسعار الفائدة المنخفضة مع الاستمرار فى شراء السندات لفترة ليست بالقصيرة.

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي،والذي عقد أيام 16-17 آذار/مارس الماضي ، والصادر يوم الأربعاء ،أن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي ملتزمون بدعم الاقتصاد حتى يصبح التعافي أكثر أمانا.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" يوم الخميس على هامش ندوة نظمها صندوق النقد الدولي ،أن الارتفاع المتوقع فى الأسعار هذا العام من المرجح أن يكون مؤقتا ،وحذر من أن الزيادة الطفيفة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تبطئ التعافي الاقتصادي.

شجعت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" يوم الخميس الاقتصادات الكبرى على إضافة حوافز مالية جديدة كبيرة لضمان انتعاش قوي والتغلب سريعا على أضرار جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 2.62 طن متري، فى ثالث انخفاض يومي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 1,026.07 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوي منذ 15 نيسان/أبريل 2020.